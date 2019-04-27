20:40
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Гражданство расследователя Навального. Ким Чен Ына накормили караваем
      Вєсті Кремля
      18:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Выпуск новостей за 19:00: Революция школьных столовых. Разоблачение агентов Кремля в мире

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля состоянию на 19:00 – в школах столицы вводят шведские столы. Отныне вместо привычных порций макарон, супа или борща в школьных столовых есть индивидуальное меню. По всему миру активно разоблачают российских агентов. Недавно русскую шпионку Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения в США.

      Также в выпуске:

      Что обязательно должно быть в пасхальной корзине и как традиции росписи писанок отличаются в регионах Украины.

      Путин хочет выдавать российские паспорта не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

      Для верующих ПЦУ из Иерусалима доставят благодатный огонь.

       

      blog_ava
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
      сегодня
      64233
      Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      сегодня , 20:00 Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      Віталій Дейнега 42
      Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      сегодня , 19:01 Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      Повернись живим 360
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сегодня , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 1757
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сегодня , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 678
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сегодня , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 19538
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук