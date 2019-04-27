Выпуск новостей за 19:00: Революция школьных столовых. Разоблачение агентов Кремля в мире
В выпуске новостей за 27 апреля состоянию на 19:00 – в школах столицы вводят шведские столы. Отныне вместо привычных порций макарон, супа или борща в школьных столовых есть индивидуальное меню. По всему миру активно разоблачают российских агентов. Недавно русскую шпионку Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения в США.
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Источник: 24 канал
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