Выпуск новостей за 19:00: Революция школьных столовых. Разоблачение агентов Кремля в мире

В выпуске новостей за 27 апреля состоянию на 19:00 – в школах столицы вводят шведские столы. Отныне вместо привычных порций макарон, супа или борща в школьных столовых есть индивидуальное меню. По всему миру активно разоблачают российских агентов. Недавно русскую шпионку Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения в США.

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