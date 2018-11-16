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      СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 19:00: Скандал с премьером Чехии. Советский призыв

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 19:00 – скандал с вероятным незаконным обогащением премьера Чехии Андрея Бабиша набрал бешеные обороты. Люди вышли на тамошний Майдан требовать отставки главы чешского правительства, который, чтобы избежать к себе претензий, оформил имение на сына. Почему старшее поколение с удовольствием вспоминает службу в советской армии.

      Также в выпуске:

      Экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана официально обвинили в незаконном обогащении.

      Украинцев в оккупированном Крыму незаконно призывают в ряды российской армии.

      Как Киев пережил неделю в километровых пробках.

      Теги: Новости политики Чехия Скандал с премьером Чехии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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