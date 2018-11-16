Выпуск новостей за 19:00: Скандал с премьером Чехии. Советский призыв

В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 19:00 – скандал с вероятным незаконным обогащением премьера Чехии Андрея Бабиша набрал бешеные обороты. Люди вышли на тамошний Майдан требовать отставки главы чешского правительства, который, чтобы избежать к себе претензий, оформил имение на сына. Почему старшее поколение с удовольствием вспоминает службу в советской армии.

Также в выпуске: Экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана официально обвинили в незаконном обогащении. Украинцев в оккупированном Крыму незаконно призывают в ряды российской армии. Как Киев пережил неделю в километровых пробках.