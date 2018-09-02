Выпуск новостей за 19:00: Взрыв в Сомали. Топ-10 лучших школ Украины

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 19:00 – по меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Сомали. Среди них – трое военнослужащих и трое гражданских, еще около полутора десятков получили ранения. Рейтинг лучших школ Украины по результатам тестирований накануне нового учебного года составил украинский портал. И на первой строчке – Львовский физико-математический лицей.

Также в выпуске: 2 сентября в Стамбуле решают судьбу Томоса для Украины. В США началась церемония похорон сенатора Джона Маккейна на кладбище Военно-морской академии. После убийства лидера так называемой "ДНР" Захарченко там схватили около полусотни человек, несколько десятков – пропали без вести.