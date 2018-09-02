Выпуск новостей за 19:00: Взрыв в Сомали. Топ-10 лучших школ Украины
В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 19:00 – по меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Сомали. Среди них – трое военнослужащих и трое гражданских, еще около полутора десятков получили ранения. Рейтинг лучших школ Украины по результатам тестирований накануне нового учебного года составил украинский портал. И на первой строчке – Львовский физико-математический лицей.
Также в выпуске:
2 сентября в Стамбуле решают судьбу Томоса для Украины.
В США началась церемония похорон сенатора Джона Маккейна на кладбище Военно-морской академии.
После убийства лидера так называемой "ДНР" Захарченко там схватили около полусотни человек, несколько десятков – пропали без вести.
Источник: 24 канал
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