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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 19:00: Задержание в России. Смертельное ДТП в Одессе

Выпуск новостей 53 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 19:00 – накануне, 9 сентября, россияне вышли на митинги. 800 человек оказались за решеткой. Местный "Беркут" брал всех – взрослых, подростков, детей и женщин, однако россияне сопротивления и не оказывали. Очередная жуткая авария произошла теперь в Одессе – и снова погибли случайные прохожие, под колесами БМВ оказались пешеходы на переходе.

Также в выпуске:

30 тысяч хасидов со всего мира прибыли в Умань, чтобы отметить там Новый год.

Стала известна представительница Украины на детском "Евровидении" – 11-летняя Дарина Красновецкая с песней Say love.

На фоне скандала с отравлением Скрипалей Британское правительство возьмется просматривать визы, выданные россиянам.

Теги: Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Выпуск новостей Новости России протесты
Источник: 24 канал
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