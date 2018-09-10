Выпуск новостей за 19:00: Задержание в России. Смертельное ДТП в Одессе
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 19:00 – накануне, 9 сентября, россияне вышли на митинги. 800 человек оказались за решеткой. Местный "Беркут" брал всех – взрослых, подростков, детей и женщин, однако россияне сопротивления и не оказывали. Очередная жуткая авария произошла теперь в Одессе – и снова погибли случайные прохожие, под колесами БМВ оказались пешеходы на переходе.
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Источник: 24 канал
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