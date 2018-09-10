Выпуск новостей за 19:00: Задержание в России. Смертельное ДТП в Одессе

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 19:00 – накануне, 9 сентября, россияне вышли на митинги. 800 человек оказались за решеткой. Местный "Беркут" брал всех – взрослых, подростков, детей и женщин, однако россияне сопротивления и не оказывали. Очередная жуткая авария произошла теперь в Одессе – и снова погибли случайные прохожие, под колесами БМВ оказались пешеходы на переходе.

Также в выпуске: 30 тысяч хасидов со всего мира прибыли в Умань, чтобы отметить там Новый год. Стала известна представительница Украины на детском "Евровидении" – 11-летняя Дарина Красновецкая с песней Say love. На фоне скандала с отравлением Скрипалей Британское правительство возьмется просматривать визы, выданные россиянам.