Выпуск новостей за 20:00: Дело Мартыненко. Что известно о Нагорном
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 20:00 – 41 лист обвинительного акта, сегодня его начали зачитывать в Шевченковском суде по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко. Суд взял под стражу продюсера и мецената Тимофея Нагорного как возможного российского шпиона.
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Источник: 24 канал
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