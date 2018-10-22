Выпуск новостей за 20:00: Дело Мартыненко. Что известно о Нагорном

В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 20:00 – 41 лист обвинительного акта, сегодня его начали зачитывать в Шевченковском суде по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко. Суд взял под стражу продюсера и мецената Тимофея Нагорного как возможного российского шпиона.

Также в выпуске: Что значит закон Украины о "евробляхах": стали ли они законными. Комментарий адвоката юридической компании "Шаповалов и партнеры" Андрея Шаповалова относительно того, могут ли "евробляхеры", которых наказали, вернуть свои средства