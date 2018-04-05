Выпуск новостей за 20:00: Изменения в работе на Донбассе. Рюкзаки Авакова

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 20:00 – представитель администрации в Марьинке изменил подходы Международной организации в работе на Донбассе. Досудебное расследование по делу рюкзаков Авакова завершилось, все материалы открыли для стороны защиты и свидетелей, об этом сообщили в НАБУ.

Также в выпуске: Новое подозрение Ивану Бенчику. В результате взрыва на военном полигоне в Кривом Роге пострадавшие трое военнослужащих. В Житомире водители требуют от чиновников ремонта дорог.