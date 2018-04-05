Выпуск новостей за 20:00: Изменения в работе на Донбассе. Рюкзаки Авакова
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 20:00 – представитель администрации в Марьинке изменил подходы Международной организации в работе на Донбассе. Досудебное расследование по делу рюкзаков Авакова завершилось, все материалы открыли для стороны защиты и свидетелей, об этом сообщили в НАБУ.
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Источник: 24 Канал
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