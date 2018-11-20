Выпуск новостей за 20:00: Митинг против правил растаможивания. Неприкосновенность Березкина
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 20:00 – "евробляхеры" устроили всеукраинскую акцию протеста по всей территории Украины, требуют отменить коэффициент на возраст авто. Верховная Рада Украины не лишила неприкосновенности внефракционного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в хищении 20 миллионов гривен.
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К берегам Одессы прибило баржу с контрабандными сигаретами, которые везли с аннексированного Крыма.
Источник: 24 канал
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