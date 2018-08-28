Выпуск новостей за 20:00: Обмен моряков. Директор ГБР отказал кандидатам
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 20:00 – русский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж украинского судна "ЯМК-0041" на крымских моряков с судна "Норд". Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отказался утверждать 27 кандидатов на руководящие должности в ведомстве, потому что у них испорчена репутация.
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Источник: 24 канал
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