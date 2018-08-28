01:58
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 20:00: Обмен моряков. Директор ГБР отказал кандидатам

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 20:00 – русский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж украинского судна "ЯМК-0041" на крымских моряков с судна "Норд". Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отказался утверждать 27 кандидатов на руководящие должности в ведомстве, потому что у них испорчена репутация.

Также в выпуске:

Петр Порошенко инициирует заседание СНБО.

Министр иностранных дел Канады Христя Фрилянд внезапно отменила визит в Украину.

В Украине в эти дни вспоминают жертв Иловайской трагедии.

Теги: Новости России Выпуск новостей Водный транспорт Государственное бюро расследований
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Выпуск новостей за 19:00: Стена народной памяти. ДТП в Сумах
 19 августа , 20:12
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Выпуск новостей за 11:00: Сутки в зоне АТО. Непогода в Киеве
 28 июля 2017 , 11:49
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное нападение на ромов в Львове. Взрыв на спиртзаводе
 24 июня , 21:45
Выпуск новостей за 22:00: Морская блокада России. Закон о растаможивании авто
 28 августа , 22:51
Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
 24 июля , 09:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук