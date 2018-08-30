Выпуск новостей за 20:00: Обстрелы на Донбассе. Новые маршруты Wizz Air

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 20:00 – от начала суток российские боевики на Донбассе 4 раза применили против украинских военных пулеметы, стрелковое оружие и гранатомет. Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию.

Также в выпуске: Так называемое "Министерство госбезопасности Луганской квазиреспублики" опубликовало списки аккредитованных в зоне проведения ООС журналистов. В Киеве полиция задержала мужчину, который заперся в квартире с четырьмя детьми и угрожал оружием. "Укрзализныця" начала продавать билеты в Минск, Ригу и Вильнюс.