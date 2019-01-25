Выпуск новостей за 20:00: Перепись населения. Новые кандидаты в президенты

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 20:00 – перепись населения в последний раз и впервые в независимой Украине проводили более 18 лет назад. Сейчас эксперты считают, что в Украине проживает не более 35 миллионов граждан. Сегодня документы в ЦИК подали кандидаты: Владимир Зеленский, Инна Богословская, Игорь Смешко и Сергей Тарута.

Также в выпуске: Шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский подал документы в ЦИК и сразу представил свою программу.