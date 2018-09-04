Выпуск новостей за 20:00: Преследования журналистов. Петиция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 20:00 – суд разрешил Генпрокуратуре прослушивать телефонные разговоры за последние полтора года главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. На сайте Белого дома собирают подписи под петицией в поддержку Олега Сенцова.

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В оккупированном Крыму в городе Армянске и соседних поселениях эвакуируют детей, люди жалуются на жжение в легких из-за высокой концентрации кислоты в воздухе после утечки на заводе "Титан".

Несколько десятков активистов и нардепов требовали от ГПУ расследовать, как они утверждают, антиукраинскую деятельность опального политика и кума Путина Виктора Медведчука.