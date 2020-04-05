Выпуск новостей за 21:00: Попытка отмены санкций Россией. Закрытие Лавры на карантин
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 21:00 – Россия разрабатывает многоуровневые планы, чтобы избавиться от ограничений, наложенных Западом за агрессию в Украине. Об этом рассказал глава украинского представительства в ООН Сергей Кислица. Киево-Печерская лавра объявила о закрытии. Теперь до окончания карантина богослужения будут проводить в закрытом режиме.
Также в выпуске:
,Во Львове от коронавируса умер 69-летний мужчина. Это первая жертва COVID-19 в городе.
Из-за пожаров в Киеве, Чернобыле и в целом в Киевской области в столице зафиксировали загрязненный воздух.
6 апреля в Украине ужесточат правила карантина. Нужно обязательно одевать маску в общественных местах, носить с собой документы и перемещаться не более 2 человек.
С начала года на Донбассе в результате подрывов на минах погибло 12 гражданских.
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