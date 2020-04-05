Выпуск новостей за 21:00: Попытка отмены санкций Россией. Закрытие Лавры на карантин

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 21:00 – Россия разрабатывает многоуровневые планы, чтобы избавиться от ограничений, наложенных Западом за агрессию в Украине. Об этом рассказал глава украинского представительства в ООН Сергей Кислица. Киево-Печерская лавра объявила о закрытии. Теперь до окончания карантина богослужения будут проводить в закрытом режиме.

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