Выпуск новостей за 21:00: Результаты подсчетов социологов. Заминирование в украинских городах.

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 21:00 – социологи обнародовали предварительные результаты экзит-поллов. По их подсчетам за Владимира Зеленского проголосовали 73,2% украинцев, Петра Порошенко поддержали 25,3% избирателей. В течение дня МВД получило несколько сообщений о заминировании во Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Также в выпуске:



Что будет со страной после победы Владимира Зеленского.

Репортаж из родного города Зеленского.

На Шри-Ланке после серии нападений погибло более двухсот человек.