Выпуск новостей за 21:00: Результаты подсчетов социологов. Заминирование в украинских городах.
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 21:00 – социологи обнародовали предварительные результаты экзит-поллов. По их подсчетам за Владимира Зеленского проголосовали 73,2% украинцев, Петра Порошенко поддержали 25,3% избирателей. В течение дня МВД получило несколько сообщений о заминировании во Львовской, Одесской и Харьковской областях.
Также в выпуске:
Что будет со страной после победы Владимира Зеленского.
Репортаж из родного города Зеленского.
На Шри-Ланке после серии нападений погибло более двухсот человек.
Источник: 24 канал
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