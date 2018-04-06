Выпуск новостей за 22:00: Авиаудары в Сирии. Состояние здоровья Скрипаля
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 22:00 – в результате авиаударов в сирийском городе Дума погибли 27 человек. Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.
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Источник: 24 Канал
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