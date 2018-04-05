Выпуск новостей за 22:00: Фестиваль писанок. Житомирские дороги
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 22:00 – в Киеве официально открыли Всеукраинский фестиваль писанок. Житомирские водители пришли под Облавтодор требовать ремонта дорог.
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Источник: 24 Канал
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