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Выпуск новостей за 22:00: Фестиваль писанок. Житомирские дороги

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 22:00 – в Киеве официально открыли Всеукраинский фестиваль писанок. Житомирские водители пришли под Облавтодор требовать ремонта дорог.

Также в выпуске:

Две волынянки пекут паски по столетним рецепту.

Взрыв на криворожском полигоне: пострадали трое военнослужащих.

В Киеве перекрыли проспект Победы.

Теги: Пасхальные праздники Фестивали Новости Житомира Дороги Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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Новости за 5 апреля
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