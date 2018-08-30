Выпуск новостей за 22:00: Контроль украинского телевидения. Закрытие дела Авакова-младшего
В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 22:00 – с приближением выборов с помощью СМИ в политику пытаются вернуться одиозные персонажи из прошлого. NewsOne перешел под контроль бывшего юриста Януковича Андрея Портнова, который скрывается в Австрии. 112 канал приписывают Медведчуку. Холодницкий подтвердил закрытие дела против Авакова-младшего и Чеботаря.
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Источник: 24 канал
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