Выпуск новостей за 22:00: Контроль украинского телевидения. Закрытие дела Авакова-младшего

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 22:00 – с приближением выборов с помощью СМИ в политику пытаются вернуться одиозные персонажи из прошлого. NewsOne перешел под контроль бывшего юриста Януковича Андрея Портнова, который скрывается в Австрии. 112 канал приписывают Медведчуку. Холодницкий подтвердил закрытие дела против Авакова-младшего и Чеботаря.

Также в выпуске: Мужчина взял в заложники собственных детей. Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда в три европейские столицы. WizzAir запускает 5 новых маршрутов из Украины.