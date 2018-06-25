Выпуск новостей за 22:00: Кровавый Путин в Берлине. Украинские политзаключенные

Выпуск новостей за 22:00: Кровавый Путин в Берлине. Украинские политзаключенныеВыпуск новостей 20 Читати новину українською
В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 22:00 – в Берлине появились "кровавые плакаты" с лицом российского президента Владимира Путина. Украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму уже 74.
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Источник: 24 канал
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