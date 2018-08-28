Выпуск новостей за 22:00: Морская блокада России. Закон о растаможивании авто
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 22:00 – действиями России в Азовском море обеспокоены в Украине и в международных организациях. Россия наносит удар по экономике Украины и стремится лишить ее статуса морской державы. 17 жителей Перемышля являются владельцами 17000 автомобилей в Украине. Осенью ВР собирается принять закон, который изменит систему растаможивания транспортных средств.
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Источник: 24 канал
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