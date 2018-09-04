Выпуск новостей за 22:00: Наступление на украинское село. Обвал моста в Индии
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 22:00 – российские пограничники активизировались на Луганщине. Посреди села Меловое, по которому проходит граница двух государств, представители страны-агрессора начали устанавливать забор. В индийском городе Колката обрушился автомобильный мост Маджерхат. В результате обвала погибли по меньшей мере 5 человек, 15 человек оказались в бетонной ловушке
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Источник: 24 канал
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