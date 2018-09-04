Выпуск новостей за 22:00: Наступление на украинское село. Обвал моста в Индии

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 22:00 – российские пограничники активизировались на Луганщине. Посреди села Меловое, по которому проходит граница двух государств, представители страны-агрессора начали устанавливать забор. В индийском городе Колката обрушился автомобильный мост Маджерхат. В результате обвала погибли по меньшей мере 5 человек, 15 человек оказались в бетонной ловушке

Также в выпуске: Суд разрешил генеральной прокуратуре прослушивать телефоны журналистов. Депутаты рассказали, что дадут Украине изменения в Конституцию относительно НАТО. Мощный тайфун в Японии унес жизни шестерых человек.