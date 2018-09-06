Выпуск новостей за 22:00: Землетрясение в Японии. Смерть беженцев в Испании

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 22:00 – Японию потрясло мощное землетрясение, стихия унесла жизни по меньшей мере восемь человек, более четырех десятков пропали без вести. Пятеро беженцев утонули у берегов Испании в Средиземном море, а около 200 мигрантов, которые пытались попасть на территорию страны из Африки, удалось спасти.

Также в выпуске: Владельцем вертолету, который упал в Киеве, оказался бизнесмен Юрий Косюк. Херсонщину лихорадит от выбросов неизвестного химического вещества с завода "Титан". Отношение депутатов к прослушиванию журналистки программы "Схемы".