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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 22:00: Землетрясение в Японии. Смерть беженцев в Испании

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 22:00 – Японию потрясло мощное землетрясение, стихия унесла жизни по меньшей мере восемь человек, более четырех десятков пропали без вести. Пятеро беженцев утонули у берегов Испании в Средиземном море, а около 200 мигрантов, которые пытались попасть на территорию страны из Африки, удалось спасти.

Также в выпуске:

Владельцем вертолету, который упал в Киеве, оказался бизнесмен Юрий Косюк.

Херсонщину лихорадит от выбросов неизвестного химического вещества с завода "Титан".

Отношение депутатов к прослушиванию журналистки программы "Схемы".

Теги: беженцы Япония Землетрясение Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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