Выпуск новостей за 8:00: Открытие избирательных участков. Памятка избирателей

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 8:00 – официально стартовал второй тур президентского голосования. На волеизъявление у украинцев будет 12 часов, то есть с восьми часов утра до восьми вечера. Журналисты 24 канала подготовили материал о том, что стоит знать избирателю, чтобы проголосовать удачно и не нарушить закон.

Также в выпуске:

Нынешнюю президентскую компанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.

Что делать, если вы стали свидетелем нарушения во время голосования на выборах.

Самый первый заграничный участок открылся в Австралии, украинцы за рубежом уже начали голосовать.