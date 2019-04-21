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      Выпуск новостей за 8:00: Открытие избирательных участков. Памятка избирателей

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 8:00 – официально стартовал второй тур президентского голосования. На волеизъявление у украинцев будет 12 часов, то есть с восьми часов утра до восьми вечера. Журналисты 24 канала подготовили материал о том, что стоит знать избирателю, чтобы проголосовать удачно и не нарушить закон.

      Также в выпуске:

      Нынешнюю президентскую компанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.

      Что делать, если вы стали свидетелем нарушения во время голосования на выборах.

      Самый первый заграничный участок открылся в Австралии, украинцы за рубежом уже начали голосовать.

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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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