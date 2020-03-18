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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Новые подозрения на коронавирус. Закрытие метро

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 9:00 – во Львове 14 человек проверяют на коронавирус. Среди них – дети. Все недавно были за границей. С 18 марта в Украине транспорт не курсирует. В частности, закрыли и метро в Киеве.

      Также в выпуске:

      Верующих из-за карантина просят молиться онлайн, не целовать иконы и держать дистанцию.

      Коронавирус зафиксировали в последней не зараженной стране Европы – Черногории.

      Китайское правительство одобрило клинические испытания вакцины от коронавируса.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Метро Новости Львова
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