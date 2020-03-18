Выпуск новостей за 9:00: Новые подозрения на коронавирус. Закрытие метро

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 9:00 – во Львове 14 человек проверяют на коронавирус. Среди них – дети. Все недавно были за границей. С 18 марта в Украине транспорт не курсирует. В частности, закрыли и метро в Киеве.

Также в выпуске: Верующих из-за карантина просят молиться онлайн, не целовать иконы и держать дистанцию. Коронавирус зафиксировали в последней не зараженной стране Европы – Черногории. Китайское правительство одобрило клинические испытания вакцины от коронавируса.