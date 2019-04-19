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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Перенос дебатов. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля состоянию на 9:00 – дебаты на Общественном, которые соответствуют украинскому законодательству, отложили на час позже. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Пока Украина в одностороннем режиме придерживается прекращения огня, то боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинского войска.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский представил свою команду.

      Срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны созвал Петр Порошенко решением суда о денационализации "Приватбанка".

      В Запорожье задержали боевика террористических организаций.

       

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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