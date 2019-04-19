Выпуск новостей за 9:00: Перенос дебатов. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 19 апреля состоянию на 9:00 – дебаты на Общественном, которые соответствуют украинскому законодательству, отложили на час позже. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Пока Украина в одностороннем режиме придерживается прекращения огня, то боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинского войска.

Также в выпуске: Владимир Зеленский представил свою команду. Срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны созвал Петр Порошенко решением суда о денационализации "Приватбанка". В Запорожье задержали боевика террористических организаций.

Источник: 24 канал