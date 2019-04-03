Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Безопасность от НАТО
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 09:00 – в результате вражеского обстрела лишились жизни двое бойцов: пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин, которого в батальоне называли "Дед". В НАТО готовятся защищать украинские корабли в Черном и Азовском морях. Министры стран-членов Альянса рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России.
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Источник: 24 канал
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