Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Безопасность от НАТО

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 09:00 – в результате вражеского обстрела лишились жизни двое бойцов: пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин, которого в батальоне называли "Дед". В НАТО готовятся защищать украинские корабли в Черном и Азовском морях. Министры стран-членов Альянса рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России.

Также в выпуске: В центре Львова патрульные устроили специальную охоту на нарушителей-пешеходов. Япония покрылась розовым цветом сакуры. В итальянской Сардинии зафиксировали, как корова летела в небе на вертолете.

Источник: 24 канал