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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Безопасность от НАТО

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 09:00 – в результате вражеского обстрела лишились жизни двое бойцов: пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин, которого в батальоне называли "Дед". В НАТО готовятся защищать украинские корабли в Черном и Азовском морях. Министры стран-членов Альянса рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России.

      Также в выпуске:

      В центре Львова патрульные устроили специальную охоту на нарушителей-пешеходов.

      Япония покрылась розовым цветом сакуры.

      В итальянской Сардинии зафиксировали, как корова летела в небе на вертолете.

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      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия НАТО Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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