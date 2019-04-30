Выпуск новостей за 9:00: Пожар на Ровенской АЭС. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 9:00 – на Ровенской АЭС из-за повреждения и возгорания трансформатора отключился третий энергоблок. Другие два остались в работе, а еще один на плановом ремонте. Увеличилось количество обстрелов на передовой. Там за минувшие сутки боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям.

Также в выпуске: Как живут жители прифронтовых городов. Пасхальная стихия: подтопленные дороги, домохозяйства и поваленные деревья. Сегодня ЦИК должна официально объявить результаты президентских выборов.

Источник: 24 канал