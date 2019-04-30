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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 9:00: Пожар на Ровенской АЭС. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 9:00 – на Ровенской АЭС из-за повреждения и возгорания трансформатора отключился третий энергоблок. Другие два остались в работе, а еще один на плановом ремонте. Увеличилось количество обстрелов на передовой. Там за минувшие сутки боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям.

      Также в выпуске:

      Как живут жители прифронтовых городов.

      Пасхальная стихия: подтопленные дороги, домохозяйства и поваленные деревья.

      Сегодня ЦИК должна официально объявить результаты президентских выборов.

      blog_ava
      На Ровенский АЭС произошел пожар: отключен блок №3 (дополнено)
      сегодня
      1945
      Теги: Выпуск новостей АЭС Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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