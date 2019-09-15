Выпуск новостей за 9:00: Пожар в элитном комплексе. Помощь МВФ

В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 9:00 – на берегу Днепра горел элитный комплекс "Бора-Бора Клаб", столб дыма видели даже в соседних районах Киева. Загорелись полтысячи квадратных метров, огонь уничтожил имущество полностью. МВФ определился с размером помощи для Украины: в течение трех следующих лет наше государство получит рекордные 5 миллиардов долларов в качестве помощи.

Также в выпуске: Жены АТОшников создали социальную онлайн-кондитерскую в Ивано-Франковске. План "Штанмайера" для урегулирования конфликта на Донбассе поддержали в ОБСЕ. Пятнадцать учеников и еще пять взрослых отравились в одной из школьных столовых в Виннице.

Источник: 24 канал