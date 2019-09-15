Выпуск новостей за 9:00: Пожар в элитном комплексе. Помощь МВФ
В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 9:00 – на берегу Днепра горел элитный комплекс "Бора-Бора Клаб", столб дыма видели даже в соседних районах Киева. Загорелись полтысячи квадратных метров, огонь уничтожил имущество полностью. МВФ определился с размером помощи для Украины: в течение трех следующих лет наше государство получит рекордные 5 миллиардов долларов в качестве помощи.
Также в выпуске:
Жены АТОшников создали социальную онлайн-кондитерскую в Ивано-Франковске.
План "Штанмайера" для урегулирования конфликта на Донбассе поддержали в ОБСЕ.
Пятнадцать учеников и еще пять взрослых отравились в одной из школьных столовых в Виннице.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Наркотики, клубы и любовницы: самые громкие скандалы, в которые "влипал" принц Гарри в молодостисегодня , 09:36
-
Главные новости 14 сентября: Зеленский ветировал Избирательный кодекс, выборы на Донбассесегодня , 09:03
-
Президента Зеленского в ближайший месяц ждут испытания, – экспертсегодня , 08:00
Комментарии