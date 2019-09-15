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      Выпуск новостей за 9:00: Пожар в элитном комплексе. Помощь МВФ

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 9:00 – на берегу Днепра горел элитный комплекс "Бора-Бора Клаб", столб дыма видели даже в соседних районах Киева. Загорелись полтысячи квадратных метров, огонь уничтожил имущество полностью. МВФ определился с размером помощи для Украины: в течение трех следующих лет наше государство получит рекордные 5 миллиардов долларов в качестве помощи.

      Также в выпуске:

      Жены АТОшников создали социальную онлайн-кондитерскую в Ивано-Франковске.

      План "Штанмайера" для урегулирования конфликта на Донбассе поддержали в ОБСЕ.

      Пятнадцать учеников и еще пять взрослых отравились в одной из школьных столовых в Виннице.

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      Теги: Новости Киева Пожар Выпуск новостей МВФ
      Источник: 24 канал
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