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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Резня в Киеве. Лавина в Италии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 9:00 – в Киеве неизвестный зашел в МАФ с игровыми автоматами и ранил ножом одного из посетителей – перерезал артерию на ноге, пострадавший потерял много крови. Волна грязи и снега накрыла итальянский городок Мартелло. Ширина лавины составила 80 метров, а высота – 20. Власти вовремя эвакуировали 50 жителей городка.

      Также в выпуске:

      Уже сегодня захваченные Россией украинские военные корабли вернут домой.

      На участке разведения возле Богдановки продолжается процесс разминирования, уже обследовали 12 гектаров территории.

      Протесты в Гонконге: полиция взяла в осаду студгородок Политехнического университета, где забаррикадировались протестующие.

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      Теги: Новости Киева Криминальные новости Выпуск новостей
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