Выпуск новостей за 9:00: Резня в Киеве. Лавина в Италии
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 9:00 – в Киеве неизвестный зашел в МАФ с игровыми автоматами и ранил ножом одного из посетителей – перерезал артерию на ноге, пострадавший потерял много крови. Волна грязи и снега накрыла итальянский городок Мартелло. Ширина лавины составила 80 метров, а высота – 20. Власти вовремя эвакуировали 50 жителей городка.
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Уже сегодня захваченные Россией украинские военные корабли вернут домой.
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