Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Буллинг в Хмельницком

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 9:00 – на фронте потери – один военный погиб в результате враждебных обстрелов, трое получили ранения. Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям украинского войска. В Хмельницком школьницы избили свою ровесницу и сняли все на видео.

Также в выпуске: Оккупанты в Крыму задержали мать активиста Энвера Мамутова, которого осудили на 17 лет по подозрению в терроризме. Подозреваемых в убийстве активиста Олешко суд оставил под стражей.

Источник: 24 канал