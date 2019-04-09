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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Буллинг в Хмельницком

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 9:00 – на фронте потери – один военный погиб в результате враждебных обстрелов, трое получили ранения. Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям украинского войска. В Хмельницком школьницы избили свою ровесницу и сняли все на видео.

      Также в выпуске:

      Оккупанты в Крыму задержали мать активиста Энвера Мамутова, которого осудили на 17 лет по подозрению в терроризме.

      Подозреваемых в убийстве активиста Олешко суд оставил под стражей.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Новости Хмельницкого Жертвы
      Источник: 24 канал
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