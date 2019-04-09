Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Буллинг в Хмельницком
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 9:00 – на фронте потери – один военный погиб в результате враждебных обстрелов, трое получили ранения. Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям украинского войска. В Хмельницком школьницы избили свою ровесницу и сняли все на видео.
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Источник: 24 канал
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