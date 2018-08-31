Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Буллинг в школе
В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 9:00 – несмотря на договоренность прекратить обстрелы, пророссийские боевики за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Накануне нового учебного года эксперты напоминают родителям о травле детей в школе.
Также в выпуске:
США призывает Россию прекратить провокации в Азовском море.
С сентября в Украине отключат аналоговое телевидение и заменят на современное цифровое.
В школе Сан-Франциско произошла стрельба, один человек получил ранения.
Источник: 24 канал
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