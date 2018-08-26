Выпуск новостей за 9:00: Смерть Джона Маккейна. Ухудшение состояния Гандзюк

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 09:00 – умер Джон Маккейн, 29 августа ему исполнилось бы 82 года. Сенатор-республиканец поддерживал Украину и часто критиковал Россию. Состояние Екатерины Гандзюк ухудшается, в Украине нет лекарств, которые ей сейчас необходимы. Также нет опыта лечения ожогов такого масштаба не только в нашей стране, но и в мире.

Также в выпуске: Стрельба в Киеве – таксист несколько раз выстрелил резиновыми пулями в пассажиров. ДТП в Болгарии – автобус упал в пропасть, погибли не менее 16 человек. Ситуация на фронте – 33 обстрела.