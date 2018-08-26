Выпуск новостей за 9:00: Смерть Джона Маккейна. Ухудшение состояния Гандзюк
В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 09:00 – умер Джон Маккейн, 29 августа ему исполнилось бы 82 года. Сенатор-республиканец поддерживал Украину и часто критиковал Россию. Состояние Екатерины Гандзюк ухудшается, в Украине нет лекарств, которые ей сейчас необходимы. Также нет опыта лечения ожогов такого масштаба не только в нашей стране, но и в мире.
Также в выпуске:
Стрельба в Киеве – таксист несколько раз выстрелил резиновыми пулями в пассажиров.
ДТП в Болгарии – автобус упал в пропасть, погибли не менее 16 человек.
Ситуация на фронте – 33 обстрела.
Источник: 24 канал
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