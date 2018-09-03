Выпуск новостей за 9:00: Старт учебного года. Провал "школьного перемирия" на Донбассе

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 9:00 – в Украине официально стартовал новый учебный год. Те школы, которые первог сентября, в субботу, не устраивали линейки, сегодня впервые собирают учеников после летних каникул. И сразу же за парты. А на Донбассе так называемое "школьное перемирие" так и не наступило. 16 прицельных обстрелов боевики совершили по позициям украинских сил за сутки

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