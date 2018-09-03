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Выпуск новостей за 9:00: Старт учебного года. Провал "школьного перемирия" на Донбассе

Выпуск новостей 2 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 9:00 – в Украине официально стартовал новый учебный год. Те школы, которые первог сентября, в субботу, не устраивали линейки, сегодня впервые собирают учеников после летних каникул. И сразу же за парты. А на Донбассе так называемое "школьное перемирие" так и не наступило. 16 прицельных обстрелов боевики совершили по позициям украинских сил за сутки

Также в выпуске:

В Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей Бразилии.

За все время войны на Востоке Украины от мин погибло около 400 человек, 102 из них – дети.

В Грузии начались военные учения "Ловкий дух-2018".

В США завершилась церемония похорон сенатора Джона Маккейна.

Гражданин Молдовы пытался в багажнике провезти на территорию Украины своего соотечественника.

 

Теги: Образование Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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