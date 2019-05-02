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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Штрафы за коммуналку

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 9:00 – на передовой российско-украинской войны увеличилось количество обстрелов. За последние сутки враг 18 раз бил по позициям наших защитников, двое военных ВСУ получили ранения. Тем гражданам, кто несвоевременно платит за коммунальные услуги, отныне будут начислять пеню за каждый день неуплаты.

      Также в выпуске:

      Пятая годовщина трагических событий в Одессе.

      В столице Венесуэлы во время массовых акций против действующего диктаторского режима погибли двое людей.

      Бундестаг призывают признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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      Теги: Война на Донбассе Коммунальные услуги Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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