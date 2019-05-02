Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Штрафы за коммуналку

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 9:00 – на передовой российско-украинской войны увеличилось количество обстрелов. За последние сутки враг 18 раз бил по позициям наших защитников, двое военных ВСУ получили ранения. Тем гражданам, кто несвоевременно платит за коммунальные услуги, отныне будут начислять пеню за каждый день неуплаты.

Также в выпуске: Пятая годовщина трагических событий в Одессе. В столице Венесуэлы во время массовых акций против действующего диктаторского режима погибли двое людей. Бундестаг призывают признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Источник: 24 канал