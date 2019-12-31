Выпуск новостей за 9:00: Тигры в Киеве. Вражеские снайперы на передовой
В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 9:00 – в ужасных условиях, в грязи и фекалиях, обнаружили тигров зоозащитники на территории заброшенного клуба. Сейчас животных пытаются спасти. Снайпер ранил нашего солдата на передовой. Вражеских стрелков зафиксировали сразу в двух населенных пунктах.
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