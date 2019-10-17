Выпуск новостей за 9:00: Трамп обратился к Эрдогану. Протест на тракторах
В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 9:00 – американский лидер Дональд Трамп обратился с письмом к президенту Турции Реджепу Эрдогану. А все – из-за военной операции в Сирии. Тысячи фермеров на тракторах парализовали главные улицы нидерландской Гааги. Их возмутили обвинения в загрязнении воздуха выбросами углерода и азота на фермах.
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