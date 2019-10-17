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      Выпуск новостей за 9:00: Трамп обратился к Эрдогану. Протест на тракторах

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 9:00 – американский лидер Дональд Трамп обратился с письмом к президенту Турции Реджепу Эрдогану. А все – из-за военной операции в Сирии. Тысячи фермеров на тракторах парализовали главные улицы нидерландской Гааги. Их возмутили обвинения в загрязнении воздуха выбросами углерода и азота на фермах.

      Также в выпуске:

      Бунтуют третью ночь подряд: протесты в Барселоне переросли в беспорядки. Люди поджигают свалки, авто и разворачивают баррикады на улицах.

      Вследствие обстрелов на Донбассе погиб боец 36 отдельной бригады морской пехоты – старший матрос Степан Криль.

      После пяти дней поиска на Волыни нашли тело 35-летнего чиновника Луцкого горсовета Алексея Веремийчика.

      Британские военные НАТО в Эстонии жалуются, что они и их родные получают угрозы от российских ботов.

       

       

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      Теги: Выпуск новостей Дональд Трамп Война в Сирии Новости Турции Протесты Нидерланды Реджеп Эрдоган
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