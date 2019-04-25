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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 9:00: Украина созывает Совбез ООН. Закон об украинском языке

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 9:00 – в Госдепе США осудили указ Путина о выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Депутаты возьмутся за Закон о функционировании украинского языка как государственного. Активисты и ветераны АТО требуют наконец принять этот документ.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики активно обстреливают позиции ВСУ.

       

      blog_ava
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня
      22899
      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей Украинский язык Законодательство ООН
      Источник: 24 канал
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