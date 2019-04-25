Выпуск новостей за 9:00: Украина созывает Совбез ООН. Закон об украинском языке
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 9:00 – в Госдепе США осудили указ Путина о выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Депутаты возьмутся за Закон о функционировании украинского языка как государственного. Активисты и ветераны АТО требуют наконец принять этот документ.
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Пророссийские боевики активно обстреливают позиции ВСУ.
Источник: 24 канал
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