Выпуск новостей за 9:00: Украина созывает Совбез ООН. Закон об украинском языке

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 9:00 – в Госдепе США осудили указ Путина о выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Депутаты возьмутся за Закон о функционировании украинского языка как государственного. Активисты и ветераны АТО требуют наконец принять этот документ.

Также в выпуске: Пророссийские боевики активно обстреливают позиции ВСУ.

Источник: 24 канал