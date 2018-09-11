Выпуск новостей за 9:00: Военные учения в России. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 09:00 – в России стартовали масштабные военные учения "Восток-2018", участие в которых примут более 300 тысяч армейцев, 36 тысяч единиц наземной техники и тысяча единиц воздушной. 24 раза за прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции украинских ВСУ, один военный погиб.
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Источник: 24 канал
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