Выпуск новостей за 9:00: Военные учения в России. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 09:00 – в России стартовали масштабные военные учения "Восток-2018", участие в которых примут более 300 тысяч армейцев, 36 тысяч единиц наземной техники и тысяча единиц воздушной. 24 раза за прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции украинских ВСУ, один военный погиб.

Также в выпуске: В Днепре правоохранители задержали бывшего бойца АТО и тревел-блогера Валерия Ананьева.



Миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе новейшие системы радиоэлектронной борьбы из России.



Олег Сенцов написал завещание относительно своего творчества.