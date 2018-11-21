Выпуск новостей за 9: 00: годовщина Майдана. Распространение кори
В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 9:00 – 21 ноября Украина отмечает пятую годовщину Революции достоинства. Памятную дату будут встречать в центре столицы: на Крещатике и Майдане Незалежности. За последнюю неделю в стране к медикам обратились около двух тысяч человек с симптомами кори. Преимущественно болеют дети – более 1300 пациентов.
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Источник: 24 канал
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