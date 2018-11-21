Выпуск новостей за 9: 00: годовщина Майдана. Распространение кори

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 9:00 – 21 ноября Украина отмечает пятую годовщину Революции достоинства. Памятную дату будут встречать в центре столицы: на Крещатике и Майдане Незалежности. За последнюю неделю в стране к медикам обратились около двух тысяч человек с симптомами кори. Преимущественно болеют дети – более 1300 пациентов.

Также в выпуске: Боевики шесть раз атаковали ВСУ. США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола. Сын украинского дипломата публиковал в социальных сетях фото с Путиным. У берегов Италии поднялся гигантский водяной смерч.