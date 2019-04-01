Выпуск новостей за 9: 00: нарушения в регионах. Обработка результатов выборов

В выпуске новостей за 1 апреля состоянию 9:00 – журналисты 24 канала рассказали о нарушениях, которые были зафиксированы на президентских выборах. Чаще всего украинцы фотографировали бюллетени, однако один избиратель даже пытался его съесть. В Центризбиркоме обработали более 50% избирательных протоколов, лидирует Владимир Зеленский.

Также в выпуске: 31 марта боевики прибегли к провокации в районе населенного пункта Лебединское.

Источник: 24 канал