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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
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      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Политический кризис в Боливии

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 9:00 – российские наемники 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Четверо защитников получили минно-взрывные травмы. В Боливии все топ-чиновники во главе с президентом ушли в отставку. По закону власть перешла к заместителю председателя сената. Она должна согласовать дату проведения новых президентских и парламентских выборов.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Выпуск новостей Боливия
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