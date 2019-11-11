Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Политический кризис в Боливии

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 9:00 – российские наемники 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Четверо защитников получили минно-взрывные травмы. В Боливии все топ-чиновники во главе с президентом ушли в отставку. По закону власть перешла к заместителю председателя сената. Она должна согласовать дату проведения новых президентских и парламентских выборов.

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