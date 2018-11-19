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      Выпускники каких специальностей чаще всего ищут работу: интересная статистика

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      Какие специальности в Украине чаще всего ищут работу
      Какие специальности в Украине чаще всего ищут работу / Фото из открытых источников

      В Киеве на учет службы занятости в 2018 году встали почти 14 тысяч выпускников. Из них 11,6 тысячи – это выпускники высших учебных заведений, еще 2,3 тысячи – выпускники профессионально-технических учебных заведений.

      Об этом говорится на сайте Государственной службы занятости.

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      "Среди выпускников вузов треть училась в области социальных наук, бизнеса и права, 13% – имели инженерную специальность, по 12% – обучались в области здравоохранения и гуманитарных наук, искусства", – говорится в сообщении.

      Среди выпускников профтехучилищ 37% составляют квалифицированные рабочие с инструментом, 32% – работники сферы торговли и услуг.

      С января по октябрь 2018 года статус безработного имели 325,9 тысячи молодых людей, а пособие по безработице получали 242 тысячи молодых лиц. 78% среди безработных в возрасте до 35 лет до регистрации в службе занятости имели профессиональный опыт. В частности, 22% работали в торговле и ремонте, 19% – в сфере государственного управления и обязательного социального страхования; 13% – в перерабатывающей промышленности; 10% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

      Теги: Новости Украины студенты Образование
      Источник: 24 Канал
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