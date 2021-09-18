Для тих, хто ще пам'ятає долар по 5,5, сьогоднішній показник курсу – це космос. Але у 2020 році ситуація з валютою була ще гіршою – щонайменше на 1,5 гривні.

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Але чи означає це, що нині в нас вже настав золотий вік і варто радіти стабільності? У жодному разі ні, тому що курс гривні неодмінно зросте до тих 28,5 за долар. Або ж може обвалитися до 25.

Розглянемо 2 сценарії, щоб зрозуміти – як саме і в який момент це відбуватиметься, хто в тому винний і що робити.

Курс може зрости до 28 гривень за долар

Чинний курс в обмінниках – 26,6. Він і справді може зрости навіть до 28,5, тому що інфляцію ж ніхто не скасовував. А це цілком нормальний процес, коли гроші потрохи невпинно знецінюються.

Наш уряд про це, звісно, знає. Тому, до прикладу, у державному бюджеті на 2022 рік вже порахували курс долара по 28,6. Саме його я і пропоную вважати маркером того, що саме на нас з вами очікує з гривнею у новому році.

Зауважу, що 28,6 – це ще в жодному разі навіть не песимістичний сценарій, а радше сценарій стабільності. Тобто саме таким буде курс американської валюти в Україні якщо нічого поганого в державі не станеться.

І не варто обурюватися. Мовляв, нині 26, а потім буде 28 – то де ж тут стабільність? Але саме так вона й в українських реаліях. Це треба прийняти і з цим далі жити. Можна, звісно, пообурюватися, але це неконструктивно.

Зараз найкращий час, щоб купити долари

А от що конструктивно – це зрозуміти ситуацію, зробити висновки і зараз купити собі трохи доларів, якщо є на те вільні гривні. В жодному разі це не буде вам вигідною інвестицією, але точно закріпить ваші статки у твердій валюті.

Адже дуже скоро долар неодмінно почне в Україні дорожчати – так завжди стається восени. І це також уже стабільний процес, який можна наперед спрогнозувати і передбачити. Тому, якщо ви прицінювалися до долара, саме зараз найкращий час його собі купити.

Долар може здешевшати до 25

Хіба що ви щось знаєте про приїзд в Україну місії МВФ, яка хоче оцінити, чи варто нам давати черговий валютний транш. Це я так поступово перейшов до розгляду сценарію, коли долар може в нас здешевшати до 25 гривень.

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Якщо ця місія МВФ буде успішною, тобто якщо її задовольнять наші нинішні реформи, боротьба з корупцією, реформування судів, СБУ та корпоративного управління держпідприємствами – тоді нам точно виділять ще один кількамільярдний транш. Це на додачу до тих маже 3 ковідних мільярдів, які нам нещодавно впали наче сніг на голову.

Якщо таке станеться, тоді гривня не витримає свого щастя. І через надлишок в Україні доларів національна валюта точно почне зміцнюватися.

Утім вірогідність того, що місія МВФ буде задоволена перебігом реформ в Україні я б оцінив на 5 – 10%. Тобто виділення Україні ще грошей, від яких гривня зміцниться до 25 за долар, це оптимістично-фантастичний сценарій.

Але я мав про нього сказати, адже ми ж з вами хоч і дорослі вже люди, але все одно в душі залишаємося дітьми і продовжуємо насправді вірити у казки та хепі-енди.

Відтак долар по 28,6 – це оптимістичне майбутнє, попри те, що це на 2 гривні більше, ніж ми маємо курс в обмінниках просто зараз. Оптимізм тут ґрунтується на реальних економічних показниках, а не на фантазіях і таємних мріях кожного з нас повернути собі молодість і долар по 5,5.

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