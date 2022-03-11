В Украине продолжается 16-й день войны и наши защитники мужественно сдерживают нашествие русской орды, выпускающей свои ракеты и бомбы украинские города и села, цинично убивает женщин и детей.
Внимание ВСУ дают достойный отпор оккупантам, у них значительные потери, – Генштаб о критических настроениях россиян
Несмотря на это, во всем этом ужасе украинские бойцы сохраняют в своем сердце безмерную любовь и желание защищать украинские земли. А также уверенность, что украинский народ – непобедим.
Молодой боец, находящийся на передовой и защищающий украинские земли от русских оккупантов, вылил свои эмоции в рифмованные строки.
Новое стихотворение "Поэта" с передовой
Тридцять років Україна
В тяжкості ходила.
Народити свого сина
Лиш тепер зуміла.
Голод й холод в дев'яності.
Нульові, десяті –
Сповнені свавілля й злості
Ті роки прокляті.
Лише вісім років то́му
Перейми поча́лись.
Майже спала з мами втома,
Дитя й заштовхалось.
Цьогоріч же, на світанку,
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.
Загартований у битвах,
У розривах "градів".
Згуртований у молитвах
Рамена розправив.
Наш Народ непереможний,
Бо в меті єдиний.
Наш Народ на все спроможний.
Він гарний і сильний.
На фронтах ганяє хвацько
Орків, наче крабів.
В окупації зненацька
Йдуть протести жваві.
Танки палить, мов дитина
Сірники в коробці.
Стогін русні в небо лине,
Та все марно, хлопці.
Ми – єдині, Україно,
Мамо-голубиця.
Виросла твоя дитина
Із вогню і криці.
И краткая подпись – "Позывной "Поэт". Писано с передовой".
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