В Украине продолжается 16-й день войны и наши защитники мужественно сдерживают нашествие русской орды, выпускающей свои ракеты и бомбы украинские города и села, цинично убивает женщин и детей.

Внимание ВСУ дают достойный отпор оккупантам, у них значительные потери, – Генштаб о критических настроениях россиян

Несмотря на это, во всем этом ужасе украинские бойцы сохраняют в своем сердце безмерную любовь и желание защищать украинские земли. А также уверенность, что украинский народ – непобедим.

Молодой боец, находящийся на передовой и защищающий украинские земли от русских оккупантов, вылил свои эмоции в рифмованные строки.

Новое стихотворение "Поэта" с передовой

Тридцять років Україна

В тяжкості ходила.

Народити свого сина

Лиш тепер зуміла.

Голод й холод в дев'яності.

Нульові, десяті –

Сповнені свавілля й злості

Ті роки прокляті.

Лише вісім років то́му

Перейми поча́лись.

Майже спала з мами втома,

Дитя й заштовхалось.

Цьогоріч же, на світанку,

У лютневу днину,

Народивсь, під гуркіт танків,

Народ України.

Загартований у битвах,

У розривах "градів".

Згуртований у молитвах

Рамена розправив.

Наш Народ непереможний,

Бо в меті єдиний.

Наш Народ на все спроможний.

Він гарний і сильний.

На фронтах ганяє хвацько

Орків, наче крабів.

В окупації зненацька

Йдуть протести жваві.

Танки палить, мов дитина

Сірники в коробці.

Стогін русні в небо лине,

Та все марно, хлопці.

Ми – єдині, Україно,

Мамо-голубиця.

Виросла твоя дитина

Із вогню і криці.

И краткая подпись – "Позывной "Поэт". Писано с передовой".

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