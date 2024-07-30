сопротивляющиеся отмечают, что политика российского оккупанта – уничтожить все живое всюду, куда ступает его нога. Касается это как мирного населения, так и экологии.
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Продажа древесины из Донецкой области
Для продажи вырубленной в Донецкой области древесины оккупанты используют железную дорогу и море.
Все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированного региона Украины. Ранее мы сообщали, что сейчас псевдо образования "днр" утопает в почти 4 миллионах тонн мусора,
– пишет Центр национального сопротивления.
К слову, недавно в ЦНС сообщали, что Россия планирует расширить пропускную способность мариупольского порта, чтобы вывозить краденое зерно. С начала 2024 года объем краденых грузов в Мариупольском порту составил уже более 165 тысяч тонн. В общем числе сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тысячи тонн.