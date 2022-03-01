В Генеральном штабе ВСУ считают, что такая операция в ближайшие сутки маловероятна. Сейчас вражеские корабли не трогаются из пунктов базирования.

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В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования, – отметили в Генштабе.

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