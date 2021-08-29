Монастырь расположен на севере штата Эспириту-Санту. Сооружать памятник-гигант завершили в октябре 2020 года, в декабре – освятили его согласно буддистским обрядам.

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Статую должны были открыть еще в апреле 2021 года

Уже в апреле 350-тонного Будду должны были торжественно открыть, однако этому помешала эпидемия коронавируса. Несмотря на это, еще до открытия на статую приезжали смотреть большое количество туристов: каждые выходные сюда наведывались до 4 тысяч человек. На Будду позволяют посмотреть совершенно бесплатно.



В Бразилии открыли гигантскую статую Будды / Фото Globo

Самые большие статуи в Бразилии

Сейчас в Бразилии сооружают статую, которая будет выше и Христа Спасителя, и Будды. В городе Энкантада строят 43-метрового Христа-Заступника.

В городе Элой-Мендес есть статуя Спасителя высотой 31,5 метра.

В штате Сеара в 2014 году открыли 45-метровую статую Фатимской Богородицы.

В 2010 году в штате Риу-Гранде-ду-Норте – статую Святой Риты Кашийской. Ее высота – 56 метров.

Обратите внимание! Самый высокий монумент в стране – копия Статуи Свободы в городе Берра-Велья. Ее высота – 57 метров.