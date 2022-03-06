Правоохранители помогают жителям Дымерской общины. Среди них есть женщины, дети, мужчины и пожилые люди.
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Правоохранители помогают в размещении граждан в транспортных средствах и обеспечивают их безопасность во время переезда в специально отведенные места,
– рассказали в МВД.
Отметим, ранее оккупанты взорвали на Киевщине железнодорожный мост, чтобы мирное население не смогло выехать в безопасные регионы Украины.
Смотрите видео эвакуации населения на Киевщине:
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