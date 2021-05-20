Трудно найти украинцев, у которых нет хотя бы одной вышиванки, у кого-то есть настоящая коллекция, другой как сокровище хранит вышиванку своих предков, кто-то сотворил это произведение искусства своими руками, еще кому-то его по ночам вышивала мама.

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История возникновения Дня вышиванки

День вышиванки предложила отмечать украинская писательница и сценаристка Леся Воронюк. Произошло это в 2006 году, когда она была студенткой факультета истории Черновицкого национального университета. По словам женщины, на это его вдохновил знакомый, который постоянно носил вышиванку.

В том году вышиванки надело большое количество студентов. Впоследствии локальный праздник приобрел всеукраинского масштаба, а потом распространился и на весь мир.



Предложила отмечать День вышиванки Леся Воронюк / Фото Mamay media

Вышивка расскажет, откуда человек

В XIX веке орнаменты и техники отделки одежды были настолько уникальными, что по рубашке можно было определить, из какого села происходит ее владелица или владелец.

Теперь специалисты насчитывают около 300 швов, которые выполняют на основе 20 техник. Самыми популярными являются гладь, низь, крестик, мережка, бигунец, плетение, колосковый шов, узелки, шнурок, витой шов, вырезания, выкалывание, козлик.

В зависимости от сложности техник вышивка одной рубашки может занимать от 2 недель до 3 лет.



Вышиванки разных регионов Украины / Инфографика 24 канала

Оберег от зла

Вышиванки были не просто одеждой, но и настоящим оберегом – они защищали своих владельцев от всего злого. Именно поэтому рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле так, чтобы рисунок касался тела. В древности люди верили, что через эти места, где одежда перестает прикрывать тело, к ним может подступиться зло.

Кроме того, вышивать рубашки нельзя было с плохими мыслями. Важно было, чтобы на обратной стороне вышитой рубашки не было узелков. Считалось, что они могут стать причинами ошибок и несчастий в жизни человека, который носит вышиванку.

История борщаговской вышиванки

Одной из самых популярных и красивых видов вышивки является борщаговская, которую выполняют черными нитками. Такая особенность имеет свое объяснение.

По народным легендам, в XV – XVIII веках на Борщаговский край нападали турки и татары, они убивали людей и уничтожали все вокруг. Однажды в результате очередной атаки в нескольких селах погибли все мужчины. Чтобы оплакать их, женщины дали присягу, что в течение 7 поколений будут носить траур. Черные вышиванки надевали даже на свадьбу. Обет украинок перестал действовать в 20 – 30-х годах XX века. С тех пор в борщаговскую вышиванку начали вкрапливать яркие цвета.



Традиционная борщаговская вышивка / Фото с портала "Наследие предков"

Вышивать крестиком начали недавно

Традиционная вышивка крестиком на самом деле сравнительно новая, ведь появилась лишь в середине XIX века. До этого технику использовали только как соединительный элемент, например, при переходе от одного ряда вышивки к другому.

Сначала вышивка крестиком получила распространение в городах и при барских имениях. Однако впоследствии дошла и до сел. Произошло это после появления мыла французской фирмы "Брокар и Ко". Предприниматель Генрих Брокар и его жена Шарлотта придумали замечательную рекламу для своей продукции. Кусочек ароматного мыла стоил всего 1 копейку, более того – в подарок к нему шел буклет с названием фирмы и продукции, а также с крестиковимы орнаментами внутри.

Низкая цена и красивая обертка обеспечили товару успех – мыло быстро распространялось. А украинские женщины начали копировать в вышивке орнаменты из обложки.



Крестиком вышивать рубашки начали в XIX веке / National Academic Sуmphonic Band of Ukraine

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Заготовка нитей для вышиванок "белым по белому"

Уникальная техника "белым по белому" происходит из Полтавщины. Интересно, что рукодельницы в течение 3 лет готовились к процессу вышивания. Самым длительным процессом было отбеливание нитей. Когда-то мощных химических отбеливателей не было, поэтому, чтобы получить ослепительно белый цвет нити, нужно было хорошо постараться. Для этого девушки придумали раскладывать нити на берегу рек в самую жару. Так 4 стихии заряжали нити. Со временем они выгорали до белого оттенка.

Интересно также, что до появления искусственных красителей вышивальщицы использовали исключительно природные краски – в виде отваров, настоек из трав, коры, цветов, сока плодов. Например, все оттенки желтого получали из пшеничной соломы. Для того, чтобы тон был золотым, нити запекали в ржаном тесте. А синий цвет добывали из индигоферы красильной. Готовую краску из этого растения привозили из Индии или Китая.

Модный Франко в вышиванке

В XIX веке писатель Иван Франко начал совмещать вышиванку с европейским костюмом, начав таким образом своеобразную моду. Современники рассказывали: "Где бы он ни появлялся, непременно привлекал внимание своим пиджаком и вышитой рубашкой между пышных воротников и галстуков".

Вышиванок у великого украинца было много – в основном дарили друзья и подруги со всей Украины. Франко сумел привить теплую любовь к традиционной украинской одежде и своим детям.



Франко ввел моду на ношение вышиванки с пиджаком / Фотографии старого Львова

Кстати, на 20-гривневой купюре Франко изображен в вышиванке.



На купюре в 20 гривен Франко изображен в вышиванке

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Вышитая рубашка – одежда элиты

По словам исследовательницы истории украинского костюма Оксаны Косминой, на территории современной Украины вышивка существует давно, по меньшей мере – со времен Киевской Руси. Однако тогда она была атрибутом элитарной культуры.

Ведь вышивкой свою одежду украшали богатые люди. Точнее они надевали одежду с элементами вышивки, а изготавливали ее швеи. Уже позже вышивка распространилась и среди крестьян.

И если состоятельные люди носили вышивку в основном как нижнее белье, которое прятали под другой одеждой, то для крестьян она была и как нижнее белье, и как обычный элемент одежды.

Казаки и вышитые рубашки

В массовой культуре уже стандартным стал образ казака в вышиванке и шароварах. Однако такую ​​картинку, считает Оксана Космина, начали распространять уже в XIX веке, обрисовав таким образом идеальный образ защитника и патриота.

Исследовательница сомневается, что казаки одевались так, как мы привыкли думать. Однако образ героев в вышиванках прочно засел в нашем воображении о давних временах.



Вероятно, казаки не носили вышиванки и шаровары / Фото из сайта "Етнохата"

Вышиванка – в мировых трендах

Вышиванка – популярный тренд не только в Украине, но и за рубежом. Элементы украинских этномотивов использовали такие известные мировые дизайнеры как Джон Гальяно (Dior), Фрида Джаннини (Gucci), модный дом Valentino.

В 2015 году американский Vogue опубликовал статью, в которой назвал украинскую вышиванку одним из главных трендов сезона. Через год издание The New York Times заявило, что вышиванка – главный тренд лета.

Среди поклонников украинской традиционной одежды актрисы Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс, певица Адель, супермодель Клаудия Шиффер, модель Дита фон Тиз и даже королева Иордании Рания.



Вышиванку надевала актриса Деми Мур / Фото из сайта ELLE



Украинскую вышиванку выбирала певица Адель / Фото из сайта SunMag

В День вышиванки не упустите возможности покрасоваться в национальном украинском наряде, узнайте больше о традициях вышивки и поделитесь знаниями с близкими. Ведь гордиться украинским – это модно!