Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации в области по состоянию на 22:55. Он подчеркнул, что враг Украины этой ночью будет спать плохо.

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Ким отметил, что мы на нашей земле, знаем особенности ландшафта, знаем карту, а россияне в трех соснах теряются.

Россияне вскоре вымотаются

2 марта примерно 300 – 400 единиц заехали снова через Снегиревку, маневрировали, чтобы их не разбомбили. Скорее всего, вскоре они вымотаются.

Они должны когда-то и где-то остановиться, и тогда мы передадим им "привет", учитывая, что многие жители нашей области отслеживают их перемещение и ждут, когда же они остановятся,

– отметил Виталий Ким.

В то же время многие местные присоединились к борьбе, однако некоторые из них обижаются.

"Нарушая все нормы, (российские войска – 24 канал) ставят машины поближе, чтобы сгорели лучше. Вот идет колонна в 100 машин такой техники и мы к ней прицеливаемся. А человек, который выслеживал колонну из 20 машин, обижается, говорит: "Сюда стреляй !" – говорится в сообщении Кима.

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