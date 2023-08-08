В университетах уменьшилось количество студенток и студентов до 20 лет, если сравнивать с прошлым годом. В то же время резко возросло количество студентов в возрасте 30 – 50 лет.

К теме Отсрочка от мобилизации для студентов: кто имеет право, а кого могут призвать

Адвокат Марина Бекало соглашается, что рост числа студентов мужчин в учебных заведениях с большой вероятностью связан с избеганием от призыва во время мобилизации. Но с юридической точки зрения студенты-мужчины призывного возраста ничего не нарушают.

Как мы видим, закон не устанавливает каких-либо ограничений по возрасту соискателей образования, уже имеющегося высшего образования, а также страны получения образования. То есть это может быть как украинское учебное заведение, так и иностранное,

– добавила она.

Может ли заведение отчислить студента из-за нарушения правил военного учета

Постановление КМУ №1487, утверждающее правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, предусматривает принятие на обучение в учебные заведения только после взятия их на военный учет в ТЦК СП.

А это значит, что мужчина должен стать на военный учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ, со всеми вытекающими последствиями. Но этого условия учебные заведения не соблюдают, ведь юридически они не соответствуют профильному законодательству об образовании,

– объяснила адвокатка

Правила поступления на учебу, согласно закону об образовании, не предусматривают условия соблюдения военного учета поступающими. Во внутренних правилах учебных заведений об условиях поступления на обучение также не указываются следующие требования. У вузов нет оснований не принять поступающего на обучение, а также отчислить соискателя образования в связи с нарушением им правил военного учета.

Вузы в Украине не могут не принять поступающего на обучение, а также отчислить его, если он нарушил правила военного учета (встать на военный учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ). Иностранные вузы тоже с радостью принимают поступающих из Украины на отдаленную форму обучения.

Даже если отработать эти пробелы в законе об образовании, глобально это не уменьшит количество поступающих на обучение мужчин призывного возраста. Студенты дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений также имеют право на отсрочку.

Марина Бекало убеждена, чтобы мужчины не злоупотребляли своими правами на отсрочку, необходимо внести соответствующие изменения в ст. 23 Закона о мобилизации в части предоставления отсрочки студентам и аспирантам.