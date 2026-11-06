"Оправдывает преступление": в Бундестаге возмущены появлением Мендель на мероприятии "АдН"

Как сообщает издание Welt, на это событие резко отреагировала руководительница парламентской фракции партии Ирена Михалич. Она заявила, что этот визит наглядно демонстрирует политические ориентиры немецких ультраправых, которые используют антиукраинскую пропаганду для пророссийской борьбы в стенах парламента.

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Возмущение в Бундестаге по поводу Мендель

Михалич отметила, что Мендель занимается откровенным перекладыванием вины на сторону, подвергшуюся нападению. По ее словам, подобная риторика является прямым оскорблением для десятков тысяч людей, погибших или пострадавших из-за российского вторжения.

Мендель оправдывает преступление, при этом делая вид, будто заложница должна прекратить сопротивление, чтобы захват закончился. Такое искажение фактов просто отвратительно и не имеет места в залах немецкого Бундестага– подчеркнула политик.

Депутат призвала усилить меры безопасности при допуске выступающих в Бундестаг. Она подчеркнула, что возникают серьезные опасения, когда в высшем законодательном органе Германии выступают лица, которых дружественное государство обвиняет в государственной измене.

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К слову, еще в сентябре бывшему пресс-секретарю запретили выступать перед евродепутатами в Страсбурге – руководство Европарламента отменило ее допуск непосредственно перед началом мероприятия.

Также недавно следователи сообщили Мендель о подозрении в государственной измене и оправдании агрессии России из-за регулярного тиражирования кремлевских нарративов в западных СМИ.